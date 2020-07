Unser kleines Rätselspiel macht vielen Freude. Welche Gemeinde sehen wir hier? lautet auch heute die Frage. Schließlich sehen die Orte ganz anders aus, wenn man sie aus einer anderen Perspektive, hier aus einem Kleinflugzeug heraus, betrachtet. Ganz so schwer scheint die Aufgabe nicht zu sehen, denn beim letzten Mal wurde die kleine Gemeinde Kappeln, in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gelegen, von den meisten richtig erkannt. Wer auf dem heutigen Luftbild die abgebildete Gemeinde erkennt, der schicke eine Mail an redkus@rheinpfalz.de.