Gleich gut gestartet ist unsere neue Serie mit Luftbildern der Gemeinden im Landkreis Kusel. Wir haben unsere Fotografen in die Luft geschickt, damit sie die 98 Gemeinden – oder Teile davon – ablichten. Und damit das Ganze mehr Spaß macht, fordern wir unsere Leser auf, mitzuraten, um welchen Ort es sich handelt. Die erste Gemeinde, deren Foto wir am Dienstag veröffentlicht haben, war übrigens Theisbergstegen mit dem Ortsteil Godelhausen. Eine ganze Reihe von Lesern hat dies direkt erkannt. Und welche Gemeinde ist es diesmal? Senden Sie eine Mail mit der Antwort an redkus@rheinpfalz.de. Die Auflösung gibt’s in der nächsten Folge.