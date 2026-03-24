Der Start der vom Smart-City-Projekt „Land l(i)eben“ initiierten Landkreis-App soll in diesem Jahr im Mai oder Juni erfolgen. Das kündigte Kira Keßler, Chief Digital Officer von „Land l(i)eben“, in der vergangenen Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses an. Ursprünglich war der Start für die App „Dein Kuseler Land“ für den 15. Mai 2025 geplant, ehe der Starttermin auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Bereits im vergangenen Jahr hatte Keßler die Verzögerung damit begründet, dass der Dienstleister noch nicht alle Funktionen nach den Wünschen des Smart-City-Projekts in der App umgesetzt hatte.

„Fahrzeug für alle“ über App buchbar

„In der Zwischenzeit wurden noch weitere Funktionen eingebunden“, sagte Keßler. Beispielsweise werde es möglich sein, den sogenannten mobilen dritten Ort über die App zu buchen. Dabei handelt es sich um einen mit mobiler Bühne, Beamer und Leinwand ausgestatteten Kleinbus, der kostenlos ausgeliehen werden kann. Bislang befinde sich das Projekt noch in der Vorbereitung, sagte Keßler. Der Starttermin sei ebenfalls für den Zeitraum von Mai bis Juni vorgesehen.

Die Smartphone-App „Dein Kuseler Land“ soll im App Store und im Google Play Store zum Download bereitstehen sowie als Web-App über den Internetbrowser abrufbar sein. Ziel ist, alle Informationen aus der Kreisverwaltung und den Ortsgemeinden übersichtlich zu präsentieren. Unter anderem sollen die bestehende Abfall-App des Landkreises und die Bürgerbeteiligungsplattform „Mitmachen“ in die App eingebunden werden.