Neu bei den Kuseler Landfrauen ist seit Anfang Januar Stefanie Becker aus Nanzdietschweiler. Die 36-jährige Mutter von zwei Kindern ist neue Kreisgeschäftsführerin. Zugleich kümmert sie sich um die Geschäfte des Schwesterverbands am Donnersberg.

„Ich bin den Landfrauen schon lange verbunden“, betont die Sozialwissenschaftlerin. So habe es sich gefügt, „das Hobby zum Beruf zu machen“. Becker folgt in der Geschäftsführung auf Helga Stenschke-Heinz, die diese Funktion zehn Jahre innehatte. Sie bliebe den Landfrauen weiterhin treu, versichert die Neunkirchenerin. Beruflich wolle sie sich aber nur noch um die eigene Immobilienagentur samt Hausverwaltung kümmern.

Die Geschäftsführung für den Verband am Donnersberg hatte Stenschke-Heinz in den vergangenen Monaten mit erledigt. „Wir wollten weg von den 450-Euro-Jobs“, erläutert Steinhauer-Theis die Umstrukturierung. Für die Geschäftsführung der beiden Verbände stehe nun eine halbe sozialversicherungspflichtige Stelle zur Verfügung. Steinhauer-Theis, die mit ihrer Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb in Lauterecken führt und Stadtbürgermeisterin von Lauterecken ist, ist seit 2015 Vorsitzende der Kuseler Landfrauen. Im vergangenen Juli wurde sie erneut gewählt. „Ja, ich habe noch genügend Zeit für meine Landfrauen“, betont sie. Allerdings wolle sie bei den Wahlen 2024 nicht mehr kandidieren und den Vorsitz des Kreisverbands abgeben, kündigt die CDU-Frau an.