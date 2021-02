Ein Online-Vortrag zum Thema „Demokratie in Deutschland“ bildet den Auftakt der dreiteiligen Veranstaltungsreihe der Landfrauen. Geplant ist in diesem Jahr außerdem eine Bildungsfahrt zum Europaparlament – falls die Corona-Situation es zulässt.

Der Vortrag am 12. März, 19 Uhr, ist der erste Teil der dreiteiligen Demokratiereihe, die der Landfrauen-Kreisverband Kusel zusammen mit der Partnerschaft für Demokratie im Wahljahr 2021 anbietet. Wie die Veranstalter mitteilen, wird Jasmin Fitzpatrick, Politikwissenschaftlerin an der Universität Mainz, über die anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen sprechen. Dabei solle es auch Raum für Fragen und Diskussionen geben. Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Frauen, sondern an alle Interessierten. Nach der Anmeldung bei der Geschäftsstelle der Landfrauen wird ein Zugangslink per E-Mail zugeschickt.

„Die Partnerschaft für Demokratie hat schon einmal bei uns angefragt“, sagt Helga Stenschke-Heinz vom Landfrauen-Kreisverband. Damals sei allerdings kein gemeinsames Projekt zustande gekommen. Für 2021 sei das Thema Demokratie vom Landesverband der Landfrauen vorgegeben worden. „Wir haben überlegt, was wir zu den Themen Frau und Politik übers Jahr machen könnten“, sagt Koordinatorin Simone Schnipp von der Partnerschaft für Demokratie.

Straßburg-Fahrt geplant

Teil zwei und drei der Demokratiereihe finden im Herbst statt. Am 15. Oktober ist eine Fahrt zum EU-Parlament in Straßburg mit einem Gespräch mit einer Europaabgeordneten geplant. „Damit wollen wir den Blick über Deutschland hinaus öffnen“, sagt Schnipp. Am 8. November steht dann ein Workshop zum Thema Frauenrechte unter dem Titel „Männer in die Politik – Frauen an den Herd“ an. Beide sind bislang als Präsenzveranstaltungen geplant; die letzte Veranstaltung ließe sich bei Bedarf aber auch ins Digitale verlegen. Die Demokratiereihe wird durch das Programm „Demokratie leben!“ des Bundesfamilienministeriums gefördert.

Anmeldung