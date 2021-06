Landeswahlleiter Marcel Hürter habe nie festgelegt, dass kleine Gemeinden ihre Wahllokale für die Bundestagswahl fusionieren sollten. In einer Stellungnahme zum am Mittwoch erschienenen Artikel „Unmut der kleinen Gemeinden“ schreibt die Pressestelle des Statistischen Landesamtes, das Vorgehen für die Umsetzung der geänderten Bundeswahlordnung bestimme ausschließlich die Kreiswahlleitung.

Hintergrund ist der neue Paragraf 68 (2), wonach die Urne in einen anderen Stimmbezirk transportiert und dort ausgezählt werden muss, wenn am Abend weniger als 50 Stimmen darin sind. „Richtig ist“, schreibt das Statistische Landesamt, dem der Landeswahlleiter zugeordnet ist, „dass die Landeswahlleitung die Probleme, die der neu in die Bundeswahlordnung aufgenommene Paragraf 68 (2) vor allem im sehr kleinteilig strukturierten Rheinland-Pfalz verursachen kann, frühzeitig aufgegriffen und Lösungsansätze erarbeitet hat.“

In einem Schreiben an die Kreiswahlleitungen seien Anfang Mai zwei Optionen aufgezeigt worden: „Der Transport der Wahlurnen am Wahlabend in einen Nachbarort für den Fall, dass weniger als 50 Stimmzettel in der Urne sind, oder vorausschauend die Zusammenlegung von Wahlbezirken. In dem Schreiben wurde als Orientierungsgröße die Grenze von 300 Einwohnerinnen und Einwohnern genannt, ab der die Gefahr bestehe, dass weniger als 50 Stimmen im Wahlraum abgegeben werden.“

Gemeinsam Strukturen für Wahlabend schaffen

In einer ersten Videokonferenz Mitte Mai mit Mitarbeitern der Kreiswahlleitungen seien die beiden Varianten vorgestellt worden, „verbunden mit der Bitte, sich hierzu eine Meinung zu bilden und der Landeswahlleitung ein entsprechendes Feedback zu geben“.

In einer weiteren Videokonferenz am 16. Juni hätten sich einige Vertretungen der Kreiswahlleitungen für die Option Zusammenlegung ausgesprochen, andere gaben der Variante den Vorzug, am Wahlabend die Stimmen im jeweiligen Nachbarort auszuzählen. In einigen Wahlkreisen war die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen, ergänzt die Landeswahlleitung.

Falsch seien deshalb die Aussagen im Artikel, der Landeswahlleiter habe eine Marschrichtung zur Zusammenlegung von Wahllokalen vorgegeben – und er habe diese wieder aufgehoben.

Wichtig sei, dass die Kreiswahlleitungen gemeinsam mit den Kommunen für den Wahlabend Strukturen schaffen, die das zügige Auszählen und die schnelle Übermittlung der Ergebnisse an die Landeswahlleitung sicherstellen.