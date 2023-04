Der ehemaligen Kuseler Stadtbürgermeisterin Ulrike Nagel wurde am Montag die Landesverdienstmedaille verliehen. Wie das Justizministerium mitteilt, vergab Minister Herbert Mertin diese Ehrung im Namen der Ministerpräsidentin Malu Dreyer auch an Stefanie Theis, wie Nagel ehemaliges Mitglied des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz. Dies ist das höchste Gericht im Land, es hat seinen Sitz in Koblenz. „Sie haben beide jeweils zwölf Jahre ehrenamtlich am Verfassungsgerichtshof mitgearbeitet und neben ihrer juristischen Ausbildung auch ihre jeweilige praktische Erfahrung – sei es in Form des Engagements in kommunalen Ausschüssen oder in Form ihrer jeweiligen beruflichen Perspektive – eingebracht“, wird Mertin zitiert.

In den vergangenen elf Jahren sei die Landesverdienstmedaille an lediglich zwölf Personen vergeben worden. Nagel und Theis seien die ersten Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs, denen diese „besondere Auszeichnung“ zuteil werde. Nagel ist Verwaltungsjuristin und Dezernentin bei der Kreisverwaltung, die SPDlerin war von 2011 bis 2019 Bürgermeisterin der Stadt Kusel.