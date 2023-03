Autofahrer müssen sich Anfang April auf eine weitere Baustelle einstellen, die mit Umwegen verbunden ist. Ab Montag, 3. April, wird die Landesstraße 369 zwischen Eßweiler und Jettenbach für den Verkehr gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mit. Die beauftragte Baufirma wird die jetzige Fahrbahnoberfläche abfräsen, im Anschluss erhält die L369 eine neue Deckschicht. Nach Angaben des LBM werden alle an der Strecke liegenden Zufahrten an die neue Fahrbahnhöhe angepasst, schließlich wird eine neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Die Arbeiten sollen mehrere Wochen in Anspruch nehmen und bis voraussichtlich Ende April abgeschlossen sein. Die Umleitung wird ausgeschildert und erfolgt über die L372 von Eßweiler nach Rothselberg und von dort aus über die L370 weiter nach Jettenbach und umgekehrt.

Die Arbeiten erfolgen im Vorfeld weiterer Ertüchtigungsmaßnahmen an der Landesstraße 369 über die Kreisgrenze (Kollweiler, Schwedelbach) hinaus. Diese Arbeiten sollen im Anschluss an die Maßnahme zwischen Eßweiler und Jettenbach erfolgen und bis Sommer abgeschlossen sein.