Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Rund vier Wochen lang wurde die Landesstraße zwischen dem Ortsausgang Eßweiler und dem Ortseingang Jettenbach saniert. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern mitteilte, wird die Vollsperrung am Mittwoch, 3. Mai, wieder aufgehoben. Doch schon am Tag darauf, am Donnerstag, 4. Mai, geht es auf der anderen Seite von Jettenbach weiter. Nach Angaben des LBM wird die Landesstraße vom Ortsausgang bis zur Zufahrt zur Steinbruchstraße vor Kollweiler gesperrt. Die beauftragte Firma Eurovia aus Neunkirchen wird dort die vorhandene Fahrbahnoberfläche abfräßen und mit einer neuen Deckschicht versehen. Die Arbeiten sollen drei Wochen in Anspruch nehmen. Wer von Jettenbach nach Kollweiler fahren möchte, kann dies über die Landesstraßen 370 (Abzweigung in Jettenbach) und 372 tun.