Laura und Matthias Lackas aus Dennweiler-Frohnbach gehören mit ihrer Social Media-Manufaktur „House of Manao“ zu 105 Gründern im Land, die für ihre innovativen Projekte Stipendien erhalten. Ein Jahr lang gibt es 1000 Euro monatlich.

Der Name für die Agentur „House of Manao“ hat nach Angaben von Laura und Matthias Lackas seine Wurzeln in der hawaiischen Sprache und bedeute Gedanke oder Idee. Die Agentur sei ein kreativer Ort für Ideen, aus denen Konzepte für Social-Media-Marketing entstehen. Anders als große Werbeagenturen wollen sich die beiden Gründer darauf konzentrieren, kleine mittelständische Unternehmen auch aus der Region bei der Realisierung einer Social-Media-Strategie zu unterstützen.

Neben Beratung, Seminaren und Workshops sei längerfristig auch geplant, Online-Kurse für Kunden anzubieten. Die Werbung für Produkte und Dienstleistungen in den sozialen Netzwerken erfolge in erster Linie auf den Plattformen Instagram und Facebook, bei jüngeren Zielgruppen lege TikTok stark zu, sagte Laura Lackas, die aus Dennweiler-Frohnbach stammt und zuletzt in Berlin lebte, bevor es sie wieder zurück in die Heimat zog. Sie hat Sprache und Kommunikation in Mainz studiert und danach freiberuflich journalistisch und für Agenturen gearbeitet. Als Lehrer mit dem zweiten Staatsexamen will Mathias Lackas seine pädagogisch-fachlichen Erfahrungen bei der Vermittlung einbringen, sagt er.

Mehrstufiges Auswahlverfahren

Bei der Bewerbung für das Programm „Start.in.RLP“ waren die Firmeninhaber vom Wirtschaftsservicebüro des Landkreises Kusel in Zusammenarbeit mit dem Gründerinstitut Labenski aus Hochspeyer unterstützt worden. Wie Landrat Otto Rubly und Thomas Weyrich vom Wirtschaftsservicebüro sagten, gab es drei Bewerbungen aus dem Landkreis für das neue Förderprogramm des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums. Zwei Interessenten hätten allerdings die Bedingungen für die Zulassung nicht erfüllt. Landesweit hatten 113 Bewerber 74 Gründungsideen bis zum Ende der Bewerbungsfrist Ende Februar eingereicht.

Die von einer Jury in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählten Gründer werden ein Jahr lang mit einem monatlichen Stipendium von 1000 Euro unterstützt. Zu dem Programm gehört zudem ein intensives Coaching der angehenden Gründer.