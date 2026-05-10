Mit viel Beifall bedankte sich das Publikum am Freitag in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle beim Landespolizeiorchester für ein mitreißendes Wohltätigkeitskonzert.

Unter der Leitung von Florian Weber präsentierte das Orchester ein abwechslungsreiches Programm zwischen sinfonischer Blasmusik, Jazz und Filmmusik – und spielte dabei für den guten Zweck. Kreisbeigeordneter Stefan Spitzer begrüßte das Ensemble als „fast feste musikalische Größe Kusels“. Seit Jahren gestalte das Landespolizeiorchester nicht nur die Benefizkonzerte, sondern auch Kinderkonzerte in der Fritz-Wunderlich-Halle.

Zugleich markierte das Konzert den Abschluss des gemeinsamen Kulturprogramms des Landkreises Kusel, der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und der Stadt Kusel. Ein neues Programm sei bereits in Arbeit und beginne im Herbst, kündigte Spitzer an.

Musikalischer Botschafter der Polizei

Der Erlös des Abends kommt der Musikschule Kuseler Musikantenland zugute, „einer Einrichtung, die mit großem Engagement die kulturelle Bildung unserer Region fördert“. Das Landespolizeiorchester ist als musikalischer Botschafter der Polizei weit über die Landesgrenzen hinaus im Einsatz. In Kooperation mit Veranstaltern gestaltet es Benefizkonzerte für soziale, karitative und kulturelle Zwecke.

Musikalisch bot das Orchester ein breites Spektrum: Von Rossano Galantes kraftvollem „Transcendent Journey“ über Philip Sparkes monumentales Werk „The Year of the Dragon“ bis hin zu „Per aspera ad astra“ von Ernst Urbach spannte sich der Bogen. Jazz- und Swingklänge erklangen bei „Midwestern Moods from Swing Symphony“ von Wynton Marsalis und „Feel so Good“ von Chuck Mangione. Begeisterung lösten auch Arturo Márquez“ temperamentvolle „Conga del Fuego Nuevo“, die „Babylon Berlin Suite“, „Skyfall“, „The Fly“ sowie John Lennons „Imagine“ aus. Durch das Programm führte Dirigent Florian Weber, der zu jedem Werk Hintergründe und Erläuterungen gab.