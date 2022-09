Die Gemeinde Brücken ist Landmusikort 2022 in Rheinland-Pfalz. Das hat eine Jury des Förderprogramms Landmusik des Deutschen Musikrates entschieden. Die Feier zur Verleihung findet am Samstag, 10. September, 10 Uhr, in der Ökumenischen Sozialstation, Paulengrunder Straße 7a, in Verbindung mit dem Tag der offenen Tür des Alois-Hemmer-Seniorenhauses statt. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen.