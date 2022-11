Geld für Klimaschutz-Projekte stellt das Land Rheinland-Pfalz in Aussicht. Wie die Landesregierung am Dienstag mitteilte, sollen alle Kreise, Städte und Gemeinden vom „Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“, kurz: Kipki, profitieren. Im Topf sollen sich 242,5 Millionen Euro finden, die die Kommunen erhalten – orientiert an ihren Einwohnern. 43,83 Euro pro Kopf will das Land in den kommenden Jahren rein rechnerisch über das Programm ausschütten.

180 Millionen Euro stehen für diese direkte Förderung zur Verfügung, die restlichen 62,5 Millionen sollen für überzeugende Projekte fließen, die in einem Ideenwettbewerb zwischen den Kommunen ermittelt werden. Das Geld für die direkte Förderung geht an Kreise, kreisfreie Städte, Verbandsgemeinden, wobei die Beträge zusammengezählt werden. Für den Kreis Kusel könnte sich die Summe auf knapp mehr als drei Millionen Euro addieren. Gut 1,02 Millionen sollen dem Kreis zufließen, rund 675.000 Euro der Verbandsgemeinde Altenglan. Gut 847.000 Euro soll die VG Oberes Glantal bekommen, knapp 523.000 die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.