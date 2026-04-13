David Becker, Spielertrainer der „Bepas“, bescheinigt seiner Mannschaft beim 1:0-Sieg gegen den FC Schmittweiler-Callbach viel Einsatzwille.

Am vergangenen Samstag konnte der TuS Bedesbach-Paters- bach gegen den FC Schmittweiler-Callbach die ungeschlagene Serie auf vier Spiele ausbauen und möglicherweise entscheidende Punkte für den Klassenverbleib in der Landesliga West sammeln.

In der ersten Hälfte sah es noch nach der im Voraus prognostizierten „umkämpften Partie“ aus, in der die Gäste den ersten offensiven Akzent setzen konnten. „Insgesamt würde ich schon sagen, die erste Halbzeit war noch relativ ausgeglichen. Zu Beginn hatte Schmittweiler eine große Chance, die hat unser Torhüter sehr gut gehalten. Das war aber auch tatsächlich die einzige große Chance, die wir zugelassen haben,“ beschrieb der Bedesbacher Spielertrainer David Becker die erste Halbzeit.

In der 20. Minute ertönte dann der Pfiff des Unparteiischen Lius Hofmann. Er zeigte auf den Punkt und es gab Strafstoß für die „Bepas“. Topscorer David Oskar Selesi trat an und verwandelte sicher. Becker konnte die Szene nicht genau erkennen, geht aber davon aus, dass der Pfiff nicht unberechtigt war: „Es war ein Zweikampf im Strafraum, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht genau gesehen, da es verdeckt war. Aber es war ein Kampf um den Ball, unser Stürmer ist etwas schneller am Ball, wird dann getroffen und geht zu Boden. Von daher glaube ich, also was ich jetzt so gehört habe, dass man den geben kann, vielleicht nicht muss.“

Am Ende souverän

Am Ende siegte der TuS souverän, auch wenn es das Ergebnis von 1:0 zuerst nicht vermuten lässt. Aber eine andauernde Leistungssteigerung der Heimmannschaft sorgte für eine eher einseitige Partie im zweiten Abschnitt. „Mit zunehmender Spieldauer wurden wir schon deutlich überlegen und haben uns auch nach dem 1:0, ich glaube zehn, zum Teil klare Torchancen, rausgespielt. Treffen dann das Tor nicht, wenn dann irgendwann das 2:0 fällt, dann wird es vielleicht auch ein bisschen deutlicher. So musste man dann tatsächlich immer im Hinterkopf behalten, wenn wir da noch irgendwie ein Gegentor kriegen, holen wir nur einen Punkt, was dann irgendwie total ärgerlich wäre an dem Samstag. Aber wir haben es auch wirklich ganz souverän verteidigt. Von daher geht meines Erachtens der Sieg absolut in Ordnung. Und mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit können wir da auch ein bisschen höher gewinnen“ sagte der Spielertrainer.

Starke Zweikampfquote

Vor der Partie hatte der „Bepas“-Coach mit einer ausgeglichenen Partie gerechnet. Ein Knackpunkt im Spiel war laut dem Bedesbacher Dauerbrenner Becker, mit über 1800 Einsatzminuten, die Zweikampfquote und der Einsatzwille: „Wir haben dem Gegner nicht viel Luft zum Atmen gegeben. Gerade unsere Zweikämpfe haben wir sehr rigoros geführt und haben auch die überwiegende Anzahl an Zweikämpfen gewonnen, was dann wahrscheinlich auch irgendwo spielentscheidend war. Damit haben wir dem Gegner schon signalisiert, dass es schwer wird, bei uns was zu holen. Auch fußballerisch war das absolut in Ordnung. Unser Platz ist nicht im besten Zustand, aber da haben wir doch auch den ein oder anderen wirklich guten Angriff gestartet und uns schöne Torchancen auch rausgespielt, die wir dann leider nicht gemacht haben. Alles in allem, glaube ich, ein absolut verdienter Sieg,“ sagte der Spielertrainer abschließend.