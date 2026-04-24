Seit fünf Spielen ist TuS Bedesbach-Patersbach ungeschlagen. Am Sonntag wartet mit TSG Trippstadt jedoch direkte Konkurrenz.

Gegen Vereine, die tabellarisch hinter den „Bepas“ stehen, so wie die TSG Trippstadt, tat sich die Mannschaft von Spielertrainer David Becker in der Vergangenheit schwer. „Da bleibt im Grunde alles gleich“, erklärte Becker in Bezug auf die Vorbereitung gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld im Vergleich zu der Vorbereitung gegen einen Aufstiegskandidaten. „Wir versuchen, unsere Leistung abzurufen. Alles andere bringt und zählt nichts, von daher konzentrieren wir uns auf uns“, führte er weiter aus.

Wenn der Aufsteiger die Leistung aus den letzten Wochen wieder abrufen kann, könnte gegen Trippstadt (Spielbeginn um 15.30 Uhr) einiges möglich sein. Die TSG musste zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen und wurde vom TuS in der Tabelle überholt. Dennoch unterschätzt Becker den kommenden Gegner nicht: „Trippstadt hat sehr gute individuelle Spieler. Die können alle sehr gut Fußball spielen. Da sind wir gewarnt davor. Von daher gehe ich schon davon aus, dass die Trippstadter da schon versuchen, auch nach vorne zu spielen. Und dass sie versuchen, uns auch vielleicht wieder ein Stück weit zu überraschen. Und das wollen wir verhindern.“

David Selesi fehlt rotgesperrt

Im Hinspiel gelang das den Bedesbachern nur bedingt. Sie ließen sich in der ersten Halbzeit gutgesagt überrumpeln und mussten dann einem Rückstand hinterherlaufen: „Da wurden wir, wie gesagt, ein wenig überrascht. Das ging relativ früh mit Gegentoren los. Die waren da von Anfang an auf dem Gaspedal. Dafür hatten wir eine sehr gute zweite Hälfte. Wir haben den Rückstand aufgeholt und kassieren dann in den letzten Minuten das 3:2. Aber das ist jetzt nicht mehr in den Köpfen, das ist ein neues Spiel. Es geht wieder bei null los, und es gibt neue Punkte“, stellte der Spielertrainer klar.

Bezüglich des Spielansatzes bewahrt Becker wie üblich Schweigen. Mit dem rotgesperrten David Selesi muss Becker definitiv auf einen Top-Scorer verzichten und seine Startelf umstellen: „Einen Plan habe ich mir schon zurechtgelegt. Den möchte ich ungern schon mitteilen, aber wir sind wieder gut vorbereitet. Wir haben unseren Matchplan und dann sprechen wir uns am Montag, ob der aufgegangen ist oder nicht.“

„Ungeschlagen will ich bleiben“

Auch wenn der Klassenverbleib mit großer Wahrscheinlichkeit gesichert ist, bei elf Punkten Vorsprung auf einen Relegationsplatz und sechs verbleibenden Partien, will der Bedesbacher Trainer mit dem Feiern noch warten, bis der Abstieg auch rechnerisch nicht mehr möglich ist.

Ein Zwischenetappenziel hat der 34-Jährige trotzdem: „Ungeschlagen will ich bleiben. Das ist das Minimalziel. Aber das hängt stark davon ab, was wir auf dem Platz machen, weniger was der Gegner macht. Das haben wir in den letzten Spielen gemerkt. Da zählt es wieder, dass wir alles raushauen, was in uns ist. Dann bin ich mir auch sicher, dass wir auch dieses Spiel wieder erfolgreich bestreiten können,“