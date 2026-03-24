Der TuS Bedesbach-Patersbach schlägt Meisenheim 1:0 und punktet innerhalb von sieben Tagen gegen zwei Teams aus den Top drei. Das Saisonziel ist aber noch nicht erreicht.

Der TuS Bedesbach-Patersbach konnte am Sonntag die SG Meisenheim niederringen und drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib sammeln. Dabei ging die Mannschaft von Spielertrainer David Becker als Underdog in die Partie gegen den Tabellendritten.

In der Vorwoche konnte der TuS, gegen den zu dieser Zeit auf Platz eins der Landesliga West stehenden SC Hauenstein bereits einen Punkt mitnehmen. Die drei Zähler gegen Meisenheim sind die nächsten Punkte gegen einen potenziellen Aufstiegskandidaten und damit ein klares Ausrufezeichen der „Bepas“. „Das Spiel gegen Meisenheim haben wir definitiv über Zweikämpfe gewonnen. Das Spiel war vielleicht nicht das schönste für die Zuschauer, aber wir haben in der zweiten Halbzeit fast alle Zweikämpfe gewonnen. Das hat mit viel Grundtugenden zu tun und die haben wir definitiv an den Tag gelegt“, erklärt der Spielertrainer zufrieden.

Selesi erzielt das goldene Tor gegen Meisenheim

Den 280 Zuschauern wurde ein kampfbetontes Spiel und eine chancenarme erste Hälfte geboten. Nach 66 Minuten erzielte David Selesi das goldene Tor und sicherte so die drei Punkte für den TuS. „Wir waren sehr aktiv, sehr zweikampfstark und haben das Spiel nicht ganz unverdient mit 1:0 gewonnen“, bilanziert Becker, der bislang in jedem Ligaspiel auf dem Platz stand.

Dass seine Mannschaft vor allem gegen die Top-Teams so gut performt, könnte eine Kopfsache sein, vermutet der Bedesbacher Coach: „Es passiert was im Kopf, wenn man als Favorit in ein Spiel geht, oder als Underdog. Wir haben uns in den Spielen gegen Winterbach und Hinterweidenthal vielleicht zu viel Druck gemacht, weil jeder damit rechnet, dass wir gewinnen. Jetzt in den Spielen gegen Hauenstein und Meisenheim hatten wir nichts zu verlieren und haben befreit aufgespielt, alles sah leichter aus. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass wir die Spiele zuvor auf die leichte Schulter genommen haben, sondern eher das Gegenteil, dass der Druck dann zu groß war.“

Becker: Aktueller Punktestand reicht noch nicht

Nach dem Heimsieg steht der TuS Bedesbach auf Rang acht der Tabelle, mit 29 Punkten. Acht Punkte Vorsprung auf einen potenziellen Abstiegsplatz und elf Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz, lassen die „Bepas“ im Niemandsland der Landesliga West schweben. Becker weiß jedoch, dass die Saison noch lang ist, und hält den Klassenverbleib nicht für selbstverständlich: „Nach wie vor ist und bleibt der Klassenerhalt unser Ziel. Solange wir das nicht erreicht haben, werden wir ganz klar dieses Ziel verfolgen. Dafür brauchen wir noch einige Punkte, der aktuelle Stand reicht noch nicht. Von daher wollen wir jetzt das nächste Spiel in Hackenheim annehmen und auch dort wieder punkten.“

Hackenheim liegt aktuell drei Punkte hinter Bedesbach. Mit einem Sieg am kommenden Sonntag (15 Uhr) könnten die Bedesbacher die direkte Konkurrenz distanzieren und sogar zwei weitere Plätze gutmachen. Der Klassenverbleib scheint für den TuS Bedesbach-Patersbach immer mehr in greifbare Nähe zu rücken. Die Aufstiegssaison des TuS könnte also somit in den nächsten Wochen mit dem Erreichen des ausgegebenen Ziels gekrönt werden.