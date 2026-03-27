Zwei starke Auftritte, ein klarer Ansatz: Der TuS Bedesbach-Patersbach will in Hackenheim aktiv bleiben und mit Punkten nachlegen. Die Taktik bleibt intern.

Mit einem Unentschieden gegen den Spitzenreiter und drei Punkten gegen den Tabellendritten hat der TuS Bedesbach-Patersbach zuletzt gezeigt, dass er als Underdog jeden schlagen kann. Jetzt kommt mit der Partie beim TuS Hackenheim am Sonntag (15 Uhr) wieder ein Spiel, in das die Mannschaft von Spielertrainer David Becker als Favorit geht.

In dieser Rolle konnten die „Bepas“ in der Rückrunde der Landesliga West noch nicht überzeugen. Trotz der anderen Ausgangslage wählt Becker den gleichen Ansatz wie in den zwei Spielen zuvor. „Wir wollen an sich gar nichts ändern. Wir sprechen auch jetzt nicht an, dass wir als Favorit in die Partie gehen. Wir versuchen genau so aktiv Fußball zu spielen, wie wir das die letzten zwei Spiele gemacht haben, versuchen genauso heiß darauf zu sein, wieder Punkte zu holen. Und deshalb versuche ich da jetzt gar nicht groß, etwas zu ändern, sondern einfach genau da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben“, unterstreicht Becker.

Coach Becker legt Fokus ganz aufs eigene Team

Welchen Ansatz der Gegner wählt, lässt sich aus der Sicht des Spielertrainers nicht vorhersagen, aber den Fokus legt der 34-jährige Becker sowieso ganz auf die eigene Mannschaft: „Ich denke mal, dass Hackenheim sich schon auch Punkte gegen uns erhofft. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob der Gegner unbedingt defensiv spielt, das kann ich nicht abschätzen. Wir versuchen aber, uns ganz auf uns zu konzentrieren.“

Wie in den Wochen zuvor bleibt der taktische Spielplan in Bedesbach interne Sache, „Wir haben mal wieder einen Plan gemacht, den ich wieder nicht verraten werde. Den versuchen wir dann wieder genauso umzusetzen und hoffen dann, dass er aufgeht. Die letzten zwei Spiele hat es geklappt, von daher bin ich mal zuversichtlich, dass wir es auch diesmal wieder hinbekommen“, sagt der Aufstiegstrainer schmunzelnd.