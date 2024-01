Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in diesem Jahr mit 9,1 Millionen Euro. Davon erhält der Landkreis Kusel insgesamt 183.600 Euro – 122.400 Euro für die Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden sowie 30.600 Euro für die an berufsbildenden Schulen, teilt der Landtagsabgeordnete Oliver Kusch (SPD) mit. Hinzu kommen 30.600 Euro, die für die Schulsozialarbeit an Grundschulen bestimmt sind. Die Schulsozialarbeit an Grundschulen werde aus dem Unterstützungsfond gefördert, so Kusch. Im Haushaltsjahr werden Schulen in besonders „herausfordernder Lage“ zusätzlich mit 1,5 Millionen gefördert. Aus diesem Topf stammt die genannte Förderung für den Kreis.