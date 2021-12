Auf mehreren Straßen im Kreis müssen Autofahrer in den kommenden Wochen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund sind Gehölzarbeiten, die größtenteils unter halbseitiger Sperrung durchgeführt werden.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern führt diese Arbeiten bis Ende Februar durch, um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten. So werden in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden Büsche und Bäume entfernt, die stand- und bruchgefährdet sind, sowie Äste, die in Sichtflächen hineinwachsen, teilt der LBM mit. Schwerpunkte der Arbeiten liegen an der Landesstraße 360 zwischen der Ortsdurchfahrt Kusel und der Zufahrt zum Schulzentrum – dort sollen dem LBM zufolge schrägstehenden Bäume zum Wohngebiet „Forstmeister-Vay-Straße“ entfernt werden –, an der Landestraße zwischen Rathsweiler und Niederalben, der Kreisstraße zwischen Herschweiler-Pettersheim und Wahnwegen, der Landesstraße zwischen Glan-Münchweiler und dem Ortsteil Bettenhausen sowie an der Kreisstraße 7 zwischen der Brücker Ortsdurchfahrt und der Einmündung zur Kreisstraße 8.

Die Arbeiten werden meist unter halbseitiger Sperrung durchgeführt. Beim Fällen einzelner Bäume könne zudem für kurze Zeit angehalten werden, heißt es in der LBM-Mitteilung. Im Bereich der Straßenmeisterei Wolfstein seien die Arbeiten mit großem Gerät bereits abgeschlossen.