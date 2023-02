In Offenbach-Hundheim wird bereits wieder an der Bundesstraße gearbeitet. Doch auch an anderen Stellen werden in den kommenden Monaten die Bagger rollen. Zwei Straßen im Kreis sind seit Montag, 27. Februar, dicht. Autofahrer müssen erneut Umwege in Kauf nehmen.

„Baustellen sind für Autofahrer immer lästig. Doch kaputte Straßen sind das auch“, sagte Richard Lutz, beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Leiter der Dienststelle in Kaiserslautern, Anfang des Jahres im RHEINPFALZ-Gespräch. Zwei in Mitleidenschaft gezogene Straßen werden der LBM und die beauftragten Baufirmen in den kommenden Monaten auf Vordermann bringen.

Seit 27. Februar bis voraussichtlich Ende November ist die Landesstraße (L) 349 zwischen Pfeffelbach und Thallichtenberg für den Verkehr gesperrt. Dort werde die Straße in mehreren Bauabschnitten auf einer Länge von knapp 1,7 Kilometern von Grund auf saniert. Weiterhin werden die Straßenentwässerung erneuert und die sogenannten Böschungsrutschen gesichert. Um den Böschungsbereich zum Pfeffelbach hin zu erneuern, wird einer Mitteilung des LBM zufolge der Abwasserkanal zwischen beiden Orten auf einer Länge von etwa 250 Metern verlegt. Um das Gelände zum Pfeffelbach zu stabilisieren, werde im Böschungsbereich das Erdreich ausgehoben, mit Zement verfestigt und schließlich wieder eingebaut. Im Zuge der Bauarbeiten wird an einer der Steinbruchzufahrten – die Zufahrt zum Steinbruch ist während der Arbeiten gewährleistet – eine Linksabbiegespur entstehen.

Die Arbeiten, die von der Firma Juchem (Niederwörresbach) durchgeführt werden, kosten rund 2,3 Millionen Euro. Das Land übernimmt davon rund 1,8 Millionen Euro, die Verbandsgemeindewerke circa 450.000 Euro. Der Betreiber des Steinbruchs beteilige sich an den Kosten der Abbiegespur.

Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt ab Pfeffelbach über die L349 bis Freisen, von dort über die L348 bis Fohren-Linden. Dann geht es über die L347 (über Mettweiler) bis zu der Kreuzung der Landesstraßen 347 und 176 beim Breitsesterhof und von dort schließlich nach Thallichtenberg.

K34 zehn Monate dicht

Seit mehreren Jahren wird auch die Sanierung der Kreisstraße (K) 34 zwischen Neunkirchen und Föckelberg geplant. Das Warten hat nun ebenfalls ein Ende. Seit Montag, 27. Februar, ist die Kreisstraße gesperrt, in den kommenden zehn Monaten wird die Buckelpiste auf einer Länge von 1,5 Kilometern erneuert. Die Baustrecke beginnt dem LBM zufolge an der Einmündung zur L364 und endet nahe der Zufahrt zum Föckelberger Friedhof. „Die Buswendeschleife in Föckelberg ist von der Baumaßnahme nicht betroffen“, teilte der LBM mit.

Wie zwischen Thallichtenberg und Pfeffelbach wird die Kreisstraße von Grund auf saniert. Heißt: Die vorhandene Fahrbahnoberfläche wird entfernt und neu aufgebaut. Zudem wird die Straße an einigen Stellen breiter und die Entwässerung auf der gesamten Strecke erneuert. Dem LBM zufolge wird im Zuge der Arbeiten auch ein 150 Meter langer Radweg gebaut, um die Lücke im Wegenetz zwischen beiden Orten zu schließen. Die Arbeiten, die ebenfalls von der Firma Juchem durchgeführt werden, kosten mehr als 1,6 Millionen Euro. Die Umleitung erfolgt in den kommenden zehn Monaten von Neunkirchen am Potzberg über die L364 bis zum Matzenbacher Ortsteil Gimsbach, von dort über die Bundesstraße bis nach Mühlbach (Altenglan) und schließlich über die K34 nach Föckelberg und umgekehrt.