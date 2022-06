Insgesamt 1,36 Millionen Euro gehen aus dem Investitionsstock des Landes in den Kreis Kusel – für 15 von landesweit 176 geförderten kommunalen Projekten.

Wie Innenminister Roger Lewentz mitteilt, werden mit rund 19 Millionen Euro Fördergeldern Dörfer und Städte lebenswerter gemacht. Das Landesprogramm löse auch Investitionen aus: Fast 70 Millionen Euro betragen die zuwendungsfähigen Kosten der geförderten Projekte.

Für 14 Gemeinden im Kreis Kusel gibt es folgende Zuwendungen: In Altenkirchen wird der Ausbau der Straße „Schlauer Weg“ mit 73.000 Euro gefördert. 48.000 und 39.000 Euro gibt es für Sanierungsarbeiten an den Friedhöfen in Aschbach und Blaubach. Für die Sanierung der Dittweilerer Leichenhalle werden 152.000 Euro I-Stock-Mittel angewiesen. Die beiden höchsten Beträge bekommt Glan-Münchweiler: 360.000 Euro für den Ausbau der Marktstraße, 280.000 Euro für den Ausbau der Von-der-Leyen-Straße.

Quer durch den Kreis

In Henschtal wurde eine Fußgängerbrücke erneuer, was mit 29.000 Euro vom Land gefördert wird. Straßenausbauten werden auch in Herren-Sulzbach und Körborn bezuschusst: mit respektive 16.000 Euro (Auf dem Heidenhübel) und 41.000 Euro (Mühlweg). Für die neue Akustikdecke und die Beleuchtung des Dorfgemeinschaftshauses Langenbach gibt das Land 26.000 Euro, Für neue Fenster und Türen am DGH erhält Oberweiler-Tiefenbach 36.000 Euro. Für einen Gemeindesaal mit barrierefreiem Zugang in Steinbach sind 92.000 Euro verzeichnet. Für ihre Friedhofssanierungen erhalten Thallichtenberg und Theisbergstegen respektive 105.000 und 39.000 Euro.

„Die durch die Förderung ausgelösten Investitionsausgaben der kommunalen Gebietskörperschaften sind für die mittelständische Wirtschaft und das Handwerk von großer Bedeutung. Gerade kleine und mittelständische Betriebe profitieren von den Investitionen der Kommunen“, wird Lewentz in einer Mitteilung des Landesinnenministeriums zitiert. Das ausgelöste Investitionsvolumen übersteige die eigentlichen Fördersummen um ein Vielfaches.