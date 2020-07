Die Unternehmerin Sabine Bittmann erhielt am Donnerstag die Wirtschaftsmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Die Auszeichnung überbrachte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing. Sabine Bittmann, Gesellschafterin der Bittmann Holding GmbH und der Bito Lagertechnik GmbH, habe mit der Schaffung des Bito-Campus eine Stätte zur Unterstützung von Tüftlern und Gründern geschaffen und engagiere sich weit über ein wirtschaftliches Eigeninteresse hinaus, sagte Wissing in einer kleinen Feierstunde.

Der Bito-Campus sei „ein Ort mit herausragender Infrastruktur, intensiver Unterstützung und der Möglichkeit, sich in regem Austausch weiter zu entwickeln“, so der Minister. „Sabine Bittmann trägt dazu bei, dass Gründer auch abseits der Metropolregionen gute Startbedingungen vorfinden.“ Weiter würdigte Wissing Bittmanns Engagement über ihre Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport und Wissenschaft.