Das Mainzer Verkehrsministerium hat sein Straßenausbauprogramm für 2022 vorgestellt. Unter den 324 Projekten liegen fünf im Landkreis Kusel: der Ausbau der Ortsdurchfahrt Konken, der Strecke Pfeffelbach-Thallichtenberg, der Ortsdurchfahrt Eßweiler sowie die Sanierungen der Glanbrücke in Rehweiler und der Brücke an der L360 bei Kusel. 1,5 von 135 Millionen Euro gehen damit in die Region. „Ein wichtiger Impuls für die Mobilität der Bürger und die Wirtschaft“, erklärt dazu der Kusel SPD-Landtagsabgeordnete Oliver Kusch.