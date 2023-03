Die Gemeinde will am Buswendeplatz eine Ladesäule für Elektroautos aufstellen. Das Vorhaben droht nun allerdings zu scheitern.

Eigentlich sollte in Breitenbach bereits im vergangenen Jahr eine E-Ladesäule angeschafft werden. Darin war sich der Ortsgemeinderat einig. Das Problem: Es gab keine Firmen, die die Ladesäule hätte aufstellen können. Alle von der Verbandsgemeinde Oberes Glantal angefragten Firmen sagten laut Ortsbürgermeister Johannes Roth ab – wegen Lieferschwierigkeiten. Vergangene Woche unternahm der Gemeinderat einen weiteren Anlauf und sprach sich für eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten aus. Dabei sollte der sogenannte Messwandlerschrank so konzipiert werden, dass künftig noch eine zweite Säule bedient werden könnte. Kosten: rund 24.000 Euro. Ein entsprechendes Angebot lag der Gemeinde vor.

Zu diesem Zeitpunkt wusste Ortsbürgermeister Johannes Roth allerdings noch nichts von einem Schreiben, das am Freitag bei der Verwaltung in Schönenberg-Kübelberg im Briefkasten gelandet sei. Darin sei die wegen der Lieferschwierigkeiten beantragte Fristverlängerung auf Fördermittel des Landes abgelehnt worden. „Da sollen wir, Städte und Gemeinden, uns für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzen, und dann wird uns so vor den Kopf gestoßen“, schimpfte Roth. Mit dem Zuschuss von 18.000 Euro „hätten wir das Projekt finanzieren können“, betonte Roth. Nun werde es schwierig. Roth wolle nun Rücksprache mit dem Rat halten. Dann werde entschieden, wie es weitergehe.