Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, sind „bereits vor einigen Tagen“ verschiedene Schriftzüge auf die Wand eines alten Lagergebäudes am Waldturnplatz gesprüht worden. Laut Polizei sind dort Abkürzungen sowohl für einen Verein der dritten Liga, aber auch eines örtlichen Fußballvereins zu finden. Beleidigende Abkürzungen seien ebenfalls im Repertoire der Schmierfinken vorhanden. Die Örtlichkeit befindet sich laut Polizei in der Verlängerung der Straße Im Tauchental, etwa Höhe der Zufahrt zum Schulgelände. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.