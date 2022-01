So etwas sieht die Polizei auch nicht alle Tage: Nur mit einem Handy-Ladekabel gesichert hat ein Autofahrer am Sonntag vier Matratzen transportiert. Der Opel Corsa war der Polizei gegen 12.30 Uhr am Kreisverkehr in der Kuseler Glanstraße aufgefallen, weil die Matratzen aus dem geöffneten Kofferraum herausragten. Dem Fahrer wurde nach Angaben der Polizei die Weiterfahrt untersagt und er muss mit einem Verwarngeld rechnen.