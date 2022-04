Im Bereich der Kuseler Haischbachstraße sind nach Angaben der Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Aufgrund der tiefen Kratzer im Lack der Fahrzeuge geht die Polizei davon aus, dass der oder die bislang unbekannten Täter diese mit einem spitzen Gegenstand verursacht haben. Insgesamt sind nach Angaben der Polizei dabei rund 3000 Euro Schaden entstanden. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.