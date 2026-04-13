Die neueste Ausgabe von Axel Raudonats Kolumne „Fußball im Fokus“ zum Amateurfußball in der Region Kusel.

SG Hirsau Lachender Dritter?

Wird die SG Hirsau jetzt doch wieder der lachende Dritte im Aufstiegskampf der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord? Nachdem die Kombinierten in den letzten Wochen den einen oder anderen Punkt hatten liegenlassen müssen, ist ihnen am Sonntag ein echter „Big Point“ gelungen. Das Führungstrio hatte es komplett mit Gegnern zu tun, denen man mindestens das Attribut „schwer zu bespielen“ nachsagen konnte. Und die Kicker der Spielgemeinschaft aus Offenbach-Hundheim, Glanbrücken und Hinzweiler waren die Einzigen aus den Top drei, die ihre Aufgabe mit einem dreifachen Punktgewinn haben abschließen können: 5:2 hieß es am Ende gegen die SG Jettenbach/Eßweiler/ Rothselberg, während die beiden punktgleich führenden SG Pfeffelbach/ Konken/EDO (1:3 beim SV Herschweiler-Pettersheim) und SG Hüffler/ Wahnwegen (2:5 beim TuS Glan-Münchweiler) Federn lassen mussten.

Und so hat die Hirsau-Truppe jetzt mit 55 Punkten nur noch einen Punkt Rückstand auf die beiden anderen Spielgemeinschaften und zumindest Relegationsrang zwei in der eigenen Hand. Denn während man selbst keinen Kontrahenten mehr bespielen muss, treffen Pfeffelbach/Konken/EDO und Hüffler/Wahnwegen am übernächsten Spieltag direkt aufeinander und nehmen sich dabei gegenseitig Punkte ab.

SG Perlbachtal Teuflische Hoffnung

Ein fast schon ungewohntes Gefühl musste die SG Perlbachtal in der B-Klasse Birkenfeld 1 hinnehmen. Bei der 0:2-Auswärtsniederlage gegen die SG Veitsrodt/Tiefenstein musste die Mannschaft von Spielertrainer Sven Metzger die erste Niederlage nach zuvor neun Siegen in Serie einstecken. Zwei späte Treffer in der Schlussviertelstunde bescherten den auf Platz fünf notierten Gastgebern den Sieg. Auf Seiten der SG Perlbachtal kann man das Ergebnis bei aller verständlichen Enttäuschung aber wohl einigermaßen gut verschmerzen, führte man die Tabelle doch bei nun noch fünf ausstehenden Begegnungen mit eben auch fünf Punkten Vorsprung vor der SpVgg Teufelsfels an. Da sollte es doch sprichwörtlich auch mit dem Teufel zugehen, wenn die SG Perlbachtal in der kommenden Spielzeit nicht in der A-Klasse Birkenfeld antreten darf.