Eine knapp zwei Kilometer lange Löcherpiste soll ab Sommer gut befahrbar sein. Fast ein Jahr braucht es für die millionenschwere Sanierung des L372-Teilstücks um Nerzweiler.

Nerzweiler/ Hinzweiler. Am Kesselberg in Hundheim führt die gleichnamige Straße von der Ortsdurchfahrt weg. Die „Hauptstraße“ im Ortsteil von Offenbach-Hundheim heißt Lauterstraße, und was deren Qualität betrifft, war sie bis Ende vergangenen Jahres geteilt. Auf dem Teilstück Richtung B420 war sie tadellos in Schuss. Durch Hundheim aber zog sich größtenteils eine löchrige Piste. Die Oberfläche war Flickwerk, wie auch die weiterführende Route Richtung Hinzweiler. Das hat sich nun geändert: Ein Gutteil der L372 ist frisch saniert. Jetzt geht es an den Rest.

An der Abzweigung besagter L372 – in Hundheim eben als Lauterstraße bekannt – zum Kesselberg war die Schnittstelle. Dort ging es mit der Straßensanierung im vergangenen Oktober los. Von dieser zeitweilig von einem Maibaum geschmückten Kreuzung an sind es gut 1,9 Kilometer bis zum südlichen Nachbarort, durch Nerzweiler hindurch und weiter zur Abzweigung nach Aschbach kurz vorm Dorfeingang Hinzweiler. Dort endet die Maßnahme, die federführend der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern und vor Ort werkelnd die Firma Juchem aus Niederwörresbach als Auftragnehmer gemeinsam angepackt haben.

Eine abenteuerliche Ausweichroute

Die Straße Am Kesselberg – auf kurzer Etappe eine Art Glanblick-Höhensträßchen – hat bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Offenbach für kurze Zeit für Furore gesorgt. Ortskundige hatten sie bei der Vollsperrung der B420 gerne als Ausweichroute genutzt. Autofahrer hatten sich über das weitgehend nicht mal befestigte Wegstück gequält, das hoch überm Glan parallel zu Flüsschen und Bundesstraße nach Offenbach führt. Geradezu abenteuerlich mutet die Fahrt entlang des zum Tal hin steil abfallenden Stück Weges an. Deshalb war damals auch die Kesselbergroute gesperrt, die Nutzung offiziell untersagt worden.

Das gab damals Ärger, weil zeitweilig nicht mal mehr Anlieger ihr Anwesen ansteuern durften. All das ist nun (für die meisten) Schnee von gestern – genauso wie die Zumutungen, die im Zuge der langwierigen Erneuerung der B420 Anliegern wie Verkehrsteilnehmern aufgebürdet worden sind. Allein die Anlieger, die teils horrende finanzielle Beiträge für Maßnahmen „neben der Straße“ leisten mussten, dürften noch gewaltig daran knabbern.

Verdruss über weite Umwege bleibt nicht aus

Die Sperrung am Kesselberg aber zeigt exemplarisch ein Problem auf, das künftig ausufern dürfte: Angesichts der Dauer von simpel anmutenden Straßenbaumaßnahmen ist niemandem mehr zu vermitteln, dass er oder sie ein, womöglich zwei Jahre lang weite Umwege in Kauf nehmen muss, um zur Arbeit und wieder nach Hause zu kommen. Die Treibstoffpreise steigen ins Absurde, die Inflation klettert rasant. Auch die langanhaltende Sperrung der L372 dürfte für nicht geringen Verdruss bei einigen Menschen an Talbach und Glan gesorgt haben.

Im Zuge der Energiekrise haben sich die Preise für Bitumen fast verdoppelt, wie am Mittwoch bekannt wurde. Bei der Angebotskalkulation für die aktuelle Maßnahme bei Nerzweiler spielt das noch keine Rolle. Trotzdem sind für das 1,9 Kilometer lange Stück summa summarum 1,1 Millionen Euro an Kosten veranschlagt – wobei alles noch viel teurer geworden wäre, hätte der LBM nicht auf eine Vorgehensweise gesetzt, bei der Recycling eine wesentliche Rolle spielt.

Wiederverwertung von „Altlasten“ spart Kosten

Angewandt wird ein Verfahren, das auf die Wiederverwendung des alten, abgefrästen Straßenmaterials setzt. Der pechhaltige und somit umweltbelastende Straßenbelag wird durch Zugabe spezieller Mittel gebunden und damit unschädlich gemacht, danach als Tragschicht wieder eingebaut. Darauf kommen dann eine jeweils neue Tragschicht und Deckschicht aus Asphalt. Dass der Aushub wiederverwendet wird, anstatt ihn abzutransportieren und für viel Geld deponieren zu lassen, gilt als weitaus günstigere Variante.

Zum Wochenende wird nun der zweite Bauabschnitt abgeschlossen. Im Oktober war zunächst innerhalb Hundheims gearbeitet worden. Vorab schon hatten dort die Verbandsgemeindewerke Vorarbeit mit der Erneuerung einiger Hausanschlüsse geleistet. im Frühjahr war Abschnitt zwei angelaufen, der den Straßenneubau bis Nerzweiler vorsah. Jetzt geht es an Abschnitt drei, bei dem die Fahrbahn von Nerzweiler bis zur Abzweigung der Straße nach Aschbach saniert wird, die ab dort als Landesstraße mit der Nummer 368 versehen ist.

Bis Ende August soll die Straße befahrbar sein

Der Startschuss für Bauabschnitt drei fällt am Montag, 4. Mai. Die Baustelle erstreckt sich über eine Länge von rund 860 Metern. Auch dort wird der Fahrbahnoberbau gefräst, mit Bindemitteln stabilisiert und zu einer hydraulisch gebundenen Tragschicht verfestigt. Anschließend werden eine Asphalttragschicht und eine neue Asphaltdeckschicht eingebaut.

Bankette müssen verbreitert, Entwässerungseinrichtungen erneuert werden. Gut 100 Meter vorm südlichen Baustellenende vor Hinzweiler quert ein Wasserlauf die Straße. An der Unterführung des Baches braucht es eine rund 20 Meter lange Betonfahrbahnplatte mit Betonkappen und Geländern beiderseits. Erneuert werden auch die Schutzplanken entlang der Straße. Komme nichts dazwischen, werde man bis Ende August fertig sein.

Umleitung

Der Verkehr wird von Hinzweiler aus über die L368 in westlicher Richtung nach Horschbach, von dort über die K29 nach Glanbrücken und dann über die B420 nach Offenbach-Hundheim geleitet. Von dort aus lässt sich seit dem Wochenende Nerzweiler wieder erreichen. Von Nerzweiler aus führt die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge nach Hinzweiler.