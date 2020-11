Die L370 soll zwischen Bosenbach und Jettenbach ab dem kommenden Montag, 9. November, saniert werden. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilt, kann es aber je nach Witterung noch zu einer Verschiebung des Baubeginns kommen. Laut LBM werden in mehreren Teilabschnitten die Straßenränder befestigt und der Asphaltaufbau verstärkt, weil sich dort stärkere Schäden gezeigt hätten. Die Arbeiten sollen rund drei Wochen dauern und können laut LBM nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Die damit verbundene Sperrung der Abzweigung nach Eßweiler soll „aller Voraussicht nach“ aber nur von Mittwoch, 18. November, bis Freitag, 21. November, andauern. Die Kosten der Baumaßnahme liegen nach Angaben des LBM bei etwa 196.000 Euro und werden vom Land Rheinland-Pfalz getragen. Die Umleitung während der Vollsperrung erfolgt in Fahrtrichtung Jettenbach ab dem Ortseingang Bosenbach über die L370 über Nieder- und Oberstaufenbach nach Reichenbach-Steegen – weiter auf der L367 nach Kollweiler und anschließend auf der L369 nach Jettenbach. Die Umleitung in Fahrtrichtung Bosenbach erfolgt analog in umgekehrter Richtung. Der Verkehr zwischen Jettenbach und Eßweiler werde in beiden Richtungen über Rothselberg geleitet.