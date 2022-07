Neben den Verbandsgemeinden Oberes Glantal und Lauterecken-Wolfstein wartet auch die Verwaltung Kusel-Altenglan weiter auf ein Signal, wann die Lüftungsanlagen für die Grundschulen und Kitas in ihrer Trägerschaft geliefert und eingebaut werden können. Wie Büroleiter Uwe Stoll mitteilte, kommt die VG Kusel-Altenglan ebenfalls in den Genuss von Bundesmitteln. Eigentlich ende der Bewilligungszeitraum am 17. September dieses Jahres, dieser Zeitraum sei aber bis zum 9. Juni 2023 verlängert worden, ergänzte Stoll. Noch offen ist, wie es mit den Zuschüssen bei den Kitas in Trägerschaft der VG sowie mit den Einrichtungen ausschaut, die von den Ortsgemeinden Altenglan, Bedesbach und Rammelsbach betreut werden: Normalerweise müssten diese Anlagen bis zum 14. April kommenden Jahres eingebaut sein. Im Mai, so Stoll, sei der Zuwendungsgeber über die Lieferengpässe der Lüftungsanlagen informiert und die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes beantragt worden, obgleich eine Verlängerung normalerweise ausgeschlossen sei. Auf eine erneute Anfrage beim Zuwendungsgeber im Juni sei die Verwaltung um Geduld gebeten worden. Eine erneute Nachfrage am 18. Juli beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sei bislang noch nicht beantwortet worden.