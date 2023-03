In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan läuft die Zeit: Bis Mitte April muss der Einbau der Lüftungsanlagen in den neun Kindertagesstätten abgeschlossen sein, um die volle Förderung zu bekommen. „Es läuft gut“, man werde rechtzeitig fertig, versichert Bürgermeister Stefan Spitzer. Die sogenannten raumlufttechnischen Anlagen würden „im Moment eingebaut oder sind es schon, das geht jetzt zügig“. Für die Grundschulen Rammelsbach, Godelhausen und Pfeffelbach seien die Aufträge vergeben, bei den anderen habe es Probleme gegeben. Es habe neu ausgeschrieben werden müssen, erste Angebote seien bereits eingegangen. Bis Sommer ist dafür Zeit. Es zeichne sich ab, dass alles ein bisschen teurer werde als ursprünglich erwartet. Rund eine Million Euro sollten die Anlagen für die Kitas kosten, 1,3 Millionen Euro jene für die Schulen. Der Bund fördert 80 Prozent.

In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein wurde mit dem Einbau der Lüftungsanlagen bei den Grundschulen begonnen, die Arbeiten liefen, teilt der zuständige Fachbereich mit. In Jettenbach seien die Arbeiten bis auf Kleinigkeiten abgeschlossen, in Wolfstein, Lauterecken, St. Julian und Nußbach werde es wohl nicht ganz bis Ende des Monats klappen. Dann soll es auch an den Kitas losgehen. Von Kostensteigerungen werde derzeit nicht ausgegangen. 1,26 Millionen Euro sind für die Einrichtungen der Verbandsgemeinde eingeplant. Die gemeindlichen Kitas in Grumbach, Odenbach und St. Julian folgten auch noch.

Auch in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal laufen die Einbauarbeiten, allerdings sind noch nicht alle bestellten Geräte geliefert worden. Für die Grundschulen wird mitgeteilt: In Breitenbach, Brücken und Herschweiler-Pettersheim sind die Lüfter in Betrieb. Die in Nanzdietschweiler sollen am Montag gestartet werden, eine Woche später jene in Altenkirchen. Mitte April ist für die Inbetriebnahme in Waldmohr angepeilt. Für die Grundschule Schönenberg-Kübelberg fehlen noch einige Geräte, sie sollen dann in den Osterferien montiert werden, ebenso wie jene in der Grundschule Glan-Münchweiler, die nächste Woche geliefert werden sollen. Insgesamt sollen im Oberen Glantal in den gemeindlichen Kitas und in den Grundschulen der Verbandsgemeinde 107 raumlufttechnische Anlagen installiert werden.