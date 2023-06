Zwei Löcher sind am Mittwochmorgen in die Heckscheibe eines geparkten Autos geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der Täter die Scheibe des Autos, das an der Kuseler Straße geparkt war, zwischen 7.20 und 8.25 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand. Anschließend flüchtete der Täter. Das Motiv ist nach Angaben der Beamten ebenfalls noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.