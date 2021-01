Hat ein ehemaliger Lagerarzt aus dem Konzentrationslager Mauthausen in der 50er Jahren vertretungsweise im Kuseler Krankenhaus gearbeitet, ehe er untertauchte, weil er international gesucht wurde, unter anderem vom israelischen Geheimdienst. Dafür sprechen Recherchen des Regionalhistorikers Hans Kirsch. Der Gesuchte heißt Aribert Heim und soll über Jahrzehnte unentdeckt in Ägypten gelebt haben, wo er 1992 verstorben sein soll. Darüber haben bereits 2009 das ZDF und die „New York Times“ berichtet. Heim, ein gebürtiger Österreicher, war zeitweise auch in Ludwigshafen tätig und soll während der Nazi-Diktatur für den Tod von mehr als 100 Menschen verantwortlich sein. Mehr lesen Sie hier