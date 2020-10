Mit Unterstützung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ holen das Bündnis für Menschlichkeit und Toleranz im Landkreis Kusel und die Kontaktstelle Holler die Holocaust-Überlebende Ester Bejarano erneut in den Landkreis. Die mittlerweile 95-Jährige, deutsch-jüdische Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau, kommt am Samstag, 31. Oktober, zu einer Lesung mit Konzert in das Auswanderermuseum Oberalben. Unterstützt wird Bejarano, die während des Zweiten Weltkrieges im Mädchenorchester von Auschwitz spielen musste, einmal mehr von der Kölner Hip-Hop-Band „Microphone Mafia“. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Weil die Plätze aufgrund der Corona-Beschränkungen begrenzt sind, wird vorab um Anmeldung per E-Mail an kontaktstelle_holler@freenet.de gebeten.