Der Ligenspielbetrieb der aktiven Kegler und Keglerinnen des KV Fortuna Brücken ist inzwischen beendet. Dabei konnte der Verein einen schönen Erfolg verbuchen.

Der KV Fortuna Brücken I behauptete sich in der Spielrunde souverän in der gemischten Klasse Südwest und wurde ungeschlagen mit 20:0 Punkten Meister. Aufgrund der konstanten Mannschaftsleistungen sowohl auf der Heimanlage in Brücken als auch der überzeugenden Auswärtsleistungen der Mannschaft konnte das Team den Titelgewinn bereits vorzeitig am 13. Spieltag feiern. Besondere Einzelleistungen in der Saison erzielten Markus Bernd und Christoph Mang: Markus Bernd erhöhte den Bahnrekord in Brücken auf 516 Kegel, auswärts erspielten Markus Bernd (505) und Christoph Mang (491) auf der Bahn in Mehlingen bundesligareife Ergebnisse.

Brücken II steigert sich

Ebenfalls erfreulich ist die Leistungssteigerung der zweiten Mannschaft in der Rückrunde. In der Winterpause stand Brücken II noch auf dem letzten Tabellenplatz. Doch dann konnte sich die Mannschaft mit 8:12 Punkten noch auf den vierten Tabellenplatz (punktgleich mit dem Drittplazierten) verbessern. Bester Spieler der Mannschaft war Ray Leixner, der einen Gesamtschnitt von 400,5 Kegeln erreichte.

Ray Leixner und Jason Leixner vertraten den KV Fortuna Brücken auch in der Jugendrunde. Dort belegte Ray Leixner den fünften Platz mit 407,00 Kegeln, gefolgt von Jason Leixner auf dem sechsten Platz mit 378,33 Holz.

Für die meisten Spieler und Spielerinnen hat inzwischen die Sommerpause begonnen. Lediglich Hans-Georg Mootz möchte sein Können bei den Einzelmeisterschaften der Senioren beweisen. Die Einzelmeisterschaften der Senioren finden am 6./7. Mai in Mehlingen statt. Hans-Georg Mootz startet samstags um 9.55 Uhr und möchte sich für das Finale am Sonntag qualifizieren.