Ein deutliches Ergebnis und einen strahlenden neuen Rekordhalter auf der Brückener Kegelbahn bot das Duell des KV Fortuna Brücken I gegen die zweite Mannschaft. Gespielt wurde in der Gemischten Klasse Südwest.

1751:1047 hieß es am Ende nach Leistungspunkten zugunsten der ersten Mannschaft. Höhepunkt der Partie am achten Spieltag der Gemischten Klasse Südwest der Deutschen Classic-Kegler Union (DCU) war der letzte Durchgang. Markus Bernd zeigte feinsten Kegelsport und er schraubte seinen im vergangenen Jahr aufgestellten Bahnrekord nochmals nach oben. Am Ende standen 516 Kegel (329 in die Vollen, 187 Abräumen) auf der Anzeige. Des Weiteren spielten für die erste Mannschaft Nachwuchsspieler Ray Leixner (394), Hans-Georg Mootz (395) und Christoph Mang (451). Für den KV Brücken II spielten Ralf Mang (346), Jugendspieler Jason Leixner (339) und Denny Stephan (300). Ellen Mootz musste verletzungsbedingt vorzeitig aufhören.

Am Samstag empfängt der KVB I den SKC Mehlingen. Spielbeginn ist um 14 Uhr auf der Kegelbahn in Brücken.

Beim zweiten Jugendspieltag am Wochenende in Haßloch kam Ray Leixner auf 391 Kegel und Jason Leixner auf 384 Holz. Sie sicherten sich damit die Plätze vier und fünf in der Disziplin U18 männlich.