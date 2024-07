Das Auswanderermuseum Oberalben feiert heute 200 Jahre Auswanderung nach Brasilien. Zum Fest wird eine zurückgekehrte Familie das brasilianische Nationalgericht Feijoada kochen.

Am 25. Juli 1824 stachen die ersten Siedler von Hamburg aus in See, um in Brasilien ein neues Leben zu beginnen. Die Abenteuer vor 200 Jahren faszinieren noch heute, wenn man bedenkt, welche Strapazen die Menschen in Kauf genommen haben, um Glück und Seelenfrieden zu finden. Unter ihnen befanden sich auch viele Pfälzer. Deren Einige von deren Nachfahren tragen heute Namen wie Kussler, Kussheler, Kuschhell, Kuscheller, Kusseler oder Cussler. Sie alle seien auf Kusel zurückzuführen, erzählt Klaus Cussler, dessen Vorfahren circa 1850 in der zweiten Welle in die Ferne ausgewandert seien.

„Noch heute feiert man ein jährliches Fest der Auswanderer in Brasilien, bei dem viele Familien mitmachen.“ Auch typisch deutsche Feste wie Kerwe oder Oktoberfest habe man im Süden Brasiliens durch die große Anzahl an Deutschen etablieren können.

Fest mit brasilianischem Bohneneintopf

Eine genaue Zahl, wie viele Menschen damals ausgewandert sind, sei schwer zu nennen. Manche seien heimlich gegangen, betont Heidrun Werner, die Vorsitzende des Fördervereins des Auswanderermuseums Oberalben: „Lediglich die Schiffslisten können genauere Auskunft über die Anzahl der Ausgewanderten geben.“

Die, die es schafften, kamen in Rio Grande do Sul an. Es waren vorwiegend Handwerker, Bauern und Söldner, denen man Arbeit, Land und gute Bezahlung versprach. So auch die Verwandtschaft von Klaus Cussler, wie er der RHEINPFALZ berichtet. Vor sieben Jahren sei ein Teil der Verwandtschaft zurück nach Deutschland gekommen und wohne jetzt im Saarland.

Zum Fest am 13. Juli im Auswanderermuseum Oberalben wird die Verwandtschaft von Cussler ihren brasilianischen Bohneneintopf namens Feijoada kochen. Das Auswanderermuseum Oberalben hat ab 11 Uhr seine Türen geöffnet. Ab 20 Uhr gibt’s Live-Musik.