Kuseline Anna-Lena Rumpf spornt die HSG-Herren zu einer tollen Leistung an. Fast hätten sie gegen den TuS Wiebelskirchen II noch eine besondere Marke geknackt.

Mit ihrem Besuch beim Heimspiel brachte Kuseline Anna-Lena Rumpf den Herren der HSG Schwarzerden-Kusel Glück. In einem erneut torreichen und unterhaltsamen Spiel landete die HSG mit 49:34 (24:18) einen Kantersieg gegen den TuS Wiebelskirchen II.

Nach dem Anwurf durch die Kuseline legte Schwarzerden-Kusel direkt mit Vollgas los und führte nach nur vier Minuten bereits mit 4:0. Der TuS fand zunächst keinen Zugriff auf das Spiel, vergab im Angriff zahlreiche Chancen, während die HSG konsequent schnelle Angriffe lief. Beim Stand von 8:1 (8. Minute) nahm Wiebelskirchen eine frühe Auszeit, die Wirkung zeigte: Der Spielfluss der Gastgeber wurde kurz unterbrochen, und einige erfolglose Angriffe ermöglichten es dem TuS, auf 4:8 zu verkürzen (11.).

HSG antwortet prompt

Die Antwort der HSG folgte jedoch prompt. Innerhalb von nur zwei Minuten erzielte sie vier Treffer und stellte auf 12:6 (13.). In den folgenden Minuten fielen zwar vergleichsweise weniger Tore, der Abstand blieb jedoch konstant (16:10, 20.). Gegen Ende der ersten Halbzeit erhöhte Schwarzerden-Kusel zwischenzeitlich den Vorsprung auf acht Tore, ehe Wiebelskirchen mit den letzten beiden Treffern vor der Pause noch auf 18:24 verkürzte.

Auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit lief es zunächst gut für die Gäste, die mit zwei schnellen Toren auf 20:24 herankamen (32.). Anschließend zog Schwarzerden-Kusel das Tempo jedoch erneut deutlich an. Durch zahlreiche Tempogegenstöße und durch die schnelle Mitte nach Gegentoren kam der TuS nicht mehr hinterher, sodass nach 42 Minuten bereits ein komfortabler 34:23-Vorsprung auf der Anzeigetafel stand. Die HSG blieb weiterhin torhungrig und baute den Vorsprung bis zur 52. Minute sogar auf 17 Tore aus (44:27).

In der Schlussphase ließ die Konzentration etwas nach, und die Angriffe wurden nicht mehr konsequent ausgespielt, sodass der HSG innerhalb von sieben Minuten nur noch zwei Treffer gelangen und die 50-Tore-Marke am Ende knapp verpasst wurde. Dennoch sahen die Zuschauer ein äußerst unterhaltsames Spiel mit – wie erwartet – sehr vielen Toren.

HSG übernimmt Tabellenführung

Mit dem 49:34-Erfolg übernimmt die HSG Schwarzerden-Kusel wieder die Tabellenführung der A-Liga Ost (24:4 Punkte). Der HC St. Ingbert-Hassel II folgt allerdings weiterhin ungeschlagen mit drei Spielen weniger. Weiter geht es für die HSG am Samstag, 14. März, mit dem nächsten Heimspiel gegen den Tabellenvierten HWE Erbach-Waldmohr II (19 Uhr, Sporthalle am Roßberg).