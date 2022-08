Die 44. Kuseline Lena Stutzkeitz ist ein Familienmensch. Der Großvater hat ihr, den beiden Brüdern und dem Cousin Bauplätze im heimischen Bedesbach überschrieben. Dass sich die 21-Jährige dort auch niederlassen wird, gilt als gesetzt.

Keine Frage, dass der große Bruder Jens (35) und Zwillingsbruder Tim mit auf die Burg Lichtenberg gefahren waren und es im Vorraum kaum erwarten konnten, bis die amtierende Kuseline Clara das Wahlgeheimnis lüftete. Der Jubelschrei der Stutzkeitz-Brüder war vermutlich bis nach Bedesbach zu hören.

Unaufgefordert angemeldet

Die beiden „Fans“ hatten den Stein sogar ins Rollen gebracht. Bei Lenas Geburtstagsfest Ende Juli schickten sie die Bewerbung an die RHEINPFALZ unaufgefordert los. „Warum nicht, von selbst hätte ich mich vielleicht nicht getraut“, berichtet Lena, die als Kind beim Messe-Freitag sehnsüchtig auf die Bühne blicke. Nun geht der Kindheitstraum in Erfüllung.

Lena III., nach Lena Daniel (heute Henn) 2006 und Lena Geuer 2018, macht in Glan-Münchweiler im Haus Marienhof im drei Jahre eine Ausbildung zur Pflegefachfrau. Trotz Schichtdienst und Abschlussprüfung im kommenden Frühjahr nimmt sie die Herausforderung aus Überzeugung an. „Ich verstehe das auch als Statement dafür, dass sich auch in der Pflege Beruf und Freizeit verbinden lassen“, sagt eine junge Frau, die sich natürlich und ungezwungen gibt, aber auch Selbstvertrauen verrät. Führungsaufgaben will sie eines Tages in einem Pflegeheim übernehmen. Der Weg in das Berufsfeld wurde zu Hause geebnet: bei der Pflege der geliebten Oma, die an Demenz erkrankte und 2019 starb.

Aktive Tänzerin

Lena ging auf die Grundschule in Rammelsbach und besuchte danach bis zur zwölften Klasse das Veldenz-Gymnasium in Lauterecken. Seit eineinhalb Jahren wohnt sie mit ihren Freund zusammen in einer Mühlbacher Wohnung.

Sie ist aktive Showtänzerin, früher in Bedesbach, mittlerweile in St. Julian – übrigens gemeinsam mit ihrer Vorvorgängerin Lena Geuer, die am Donnerstagabend mit zu den ersten Gratulantinnen zählte – gemeinsam mit Jessica Ulrich, der Kuseline von 2015.

Auf dem Rücken des Pferdes

Lena Stutzkeitz hat früher im elterlichen Fliesenbetrieb bei Ausstellung und Hausmessen gerne ausgeholfen. Sie verbringt ihre Freizeit auch auf dem Rücken des Pferdes einer Freundin und wandert total gerne. Ihre Lieblingsroute: den Potzberg hoch, zur Buchwaldhütte, auf den Remigiusberg und zurück nach Mühlbach. „Das ist bei jeder Jahreszeit eine fantastische Strecke.“

Gegen 23.30 Uhr verließ die frisch gekürte Kuseline am Donnerstag den Burgberg. Aufstehen am Tag danach um 5 Uhr: Frühschicht in Schönenberg-Kübelberg. In weiser Voraussicht hat sie für die drei ersten Messetage bereits Urlaub beantragt.