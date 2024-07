„Es war ein richtig tolles Erlebnis“, beschrieb Kuseline Jil Biedinger den Rundflug über den Kuseler Landkreis. Wie alle ihre Vorgängerinnen wurde sie vom Flugsportverein Kusel zu dessen Helferfest auf dem Flugplatz in Langenbach eingeladen. Mehr als eine Stunde dauerte der Flug mit einer Cessna, die vom Vereinsvorsitzenden Gerd Rudolph gesteuert wurde. Erwartungsvoll stieg die Kuseline kurz nach 18 Uhr in die zweisitzige Propellermaschine. Vom Langenbacher Flugplatz ging es zunächst ins nahegelegene Saarland, über den Bostalsee und danach über die Stadt St. Wendel. Anschließend führte der Flug über den gesamten Landkreis Kusel. Zum Abschluss steuerte Rudolph das Dorf Langenbach an, wo die Kuseline aufgewachsen ist. Sie konnte dabei das Wohnhaus ihrer Familie von oben betrachten. „Ich hätte noch weiterfliegen können, denn die Zeit verging wortwörtlich wie im Flug“, sagte sie nach der Landung auf dem Langenbacher Flugplatz.