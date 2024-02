Na, mit dem Glücksbringer konnte das ja eigentlich nur klappen: Das HSG-Team schlägt Ommersheim nach hartem Kampf und tauscht mit den Gästen den Tabellenplatz.

Die Zuschauer in der Halle auf dem Roßberg in Kusel sahen am Samstag ein spannendes Spiel, in dem sich die Frauen der HSG Schwarzerden-Kusel in der Bezirksliga Saar mit 21:18 (12:11) gegen den HV Ommersheim durchsetzten. Kuseline Jil Biedinger machte den offiziellen Anwurf und drückte dem Heimteam die Daumen.

Dank der Unterstützung von Kuseline Jil Biedinger legte das Heimteam der HSG Schwarzerden-Kusel gut los und hatte sich aufgrund schöner Angriffe und dem Nutzen der sich bietenden Torchancen bis zur 15. Minute eine 7:4-Führung herausgeworfen. Ommersheim nahm eine Auszeit – und prompt geriet die HSG in Schwierigkeiten. Im Angriff gab es Ballverluste, Chancen wurden nicht verwertet. Mit einem 4:0-Lauf drehten die Gäste das Spiel zur 8:7-Führung. Eine weiter Schwäche der Truppe von Trainer Hans-Peter Eckert: Nur zwei von sechs Strafwürfen im gesamten Spiel fanden den Weg ins gegnerische Tor. Doch die HSG raffte sich wieder auf, kämpfte und ging mit einem knappen 12:11-Vorsprung in die Pause.

Bis zur 54. Minute war noch alles offen

In Hälfte zwei blieb es ein enges Spiel. Die HSG Schwarzerden-Kusel legte jeweils vor, lag meist mit einem, zwei, teilweise drei Treffern vorne. Doch das Gästeteam aus dem Saarland kam immer wieder heran, glich aus. Was weniger an der heimischen Abwehr lag, die gut stand. Sondern eher am unkonzentrierten Angriffsspiel der Gastgeberinnen, die Bälle verloren und verschwenderisch mit ihren Chancen umgingen. Beim 18:18 in Minute 54 war noch alles offen. Dann bissen sich die HSG-Frauen aber wieder in die Partie und stellte mit einem 3:0-Lauf in den letzten Minuten die Weichen für den umkämpften, aber letztlich verdienten 21:18-Heimsieg.

Mit dem Sieg haben die HSG-Frauen den HV Ommersheim in der Tabelle überholt und sind auf Platz sechs vorgerückt. Das nächste Spiel für die Frauen der HSG Schwarzerden-Kusel ist erst am 17. März auswärts beim USC Saar (Anwurf: 16 Uhr).

So spielten sie