Seit einem halben Jahr dauern die von Frauen initiierten Proteste im Iran an. Vor allem in größeren Städten gibt es immer wieder öffentliche Demonstrationen. Masserat Botfargh, Iranerin aus Kusel, verfolgt die Ereignisse in ihrem Heimatland sehr aufmerksam.

Die Regierung im Iran habe „im Namen des Islam alles kaputt gemacht“, sagt Botfargh. Die Familie der 59-Jährigen ist aus ihrem Heimatland geflüchtet, nur ihr Mann habe dort noch Angehörige. Bereits im Alter von 16 Jahren habe Botfargh Kontakt zur Opposition gehabt, sich als junge Frau für Demokratie und Freiheit eingesetzt. Die Mullahs hätten den Iranern ihre Wünsche zerstört, sagt sie und fügt hinzu: „Wir haben unser Leben verloren.“ Mit Interesse verfolgt die Perserin, die seit 2003 in Deutschland lebt, die Demonstrationen weltweit.

Protestiert wird unter dem Motto „Frau, Leben, Freiheit“, nachdem Mitte September die 22-jährige Mahsa Amini unter mysteriösen Umständen starb. Ihren Tod führen die Demonstranten auf Polizeigewalt zurück. Verhaftungen und Verfahren gegen regimekritische Demonstranten reißen seither nicht ab. So ist Amini zu einer Leitfigur der Proteste geworden. Die Demonstranten prangern das Regime an, in dem sie öffentlich ihr Kopftuch, den Hijab, ablegen. Damit treten sie für ihre Freiheit und für die Freiheit aller im Iran ein.

„Das Tragen des Kopftuchs war ein großer Schock“, berichtet Botfargh. Sie ist froh, in Deutschland eine neue Heimat gefunden zu haben. „Deutschland hat mir alles gegeben“, sagt sie dankbar. Ihr großer Wunsch: Die Politik möge dem Iran helfen. „Iran braucht Hilfe“, sagt sie. Es sei ein wunderbares Land mit einer reichen Kultur.

Derzeit 26 Iraner in der Erstaufnahmeeinrichtung

Botfargh ist Trägerin der Verdienstmedaille des Landes. Sie setzt sich für die Integration von Migranten ein, unterstützt sie dabei, sich hier zurecht zu finden. Unter anderem ist sie im Kuseler Mehrgenerationenhaus tätig. Neben ihrer Muttersprache Persisch spricht sie Arabisch und kann sich zudem mit Menschen aus Afghanistan verständigen. So steht sie Behörden als Dolmetscherin zur Seite. Die engagierte Frau ist auch in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende auf dem Kuseler Windhof tätig.

Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier sind dort aktuell 923 Personen untergebracht (Stand 2. März), 147 Plätze sind frei. Ende Januar befanden sich 26 iranische Staatsangehörige in der AfA Kusel. Im Vergleich zu den Vorjahren habe sich die Anzahl der iranischen Staatsangehörigen nicht nennenswert verändert, informierte ein Sprecher der ADD auf Nachfrage.