Die DLRG Kusel hat die Mannschaftsbezirksmeisterschaften am Samstag in Kaiserslautern als beste Ortsgruppe abgeschlossen. Die Rettungssportler gewannen sieben Gold- und drei Silbermedaillen. Die Altenglaner Ortsgruppe brachte Gold und Silber mit nach Hause.

Sowohl die Kuseler Mannschaft mit Kiera Mc Elrath, Mathilda Braun, Lea Diehl und Sophia Wundsam gewann Gold in der Altersklasse (AK) 9/10 weiblich, als auch die Jungs derselben AK, Tim Baumhardt, Jasper Huppert, Andreas Schwindt, Jonathan Davies und Lion Sommer. Auch die AK 11/12 weiblich war mit Marie Schneider, Lara Schmelzer, Frieda Schwarz, Hermine Braun und Luise Schwinn vorne dabei, gewann Silber. Bei den Jungen gab es einen Doppelsieg: Philip Krebs, Moritz Heil, Jonas Heil, Mika Hinkelmann schlugen vor dem Team um Miro Kugland, Gustav Gretzschel, Leo Becker, Max Baumhardt und Lennox Frank an (AK 11/12). Bezirksmeisterinnen wurden in der AK 13/14 weiblich auch Milena Heil, Maria Schwarz, Tedi Petrov, Elli Gretzschel und Alina Trautmann. In der 4x50m Rettungsstaffel erzielten sie über 900 Punkte. 1000 Punkte sind deutscher Rekord. Weitere Goldmedaillen gab es für die männliche AK 15/16 (Luca Weingarth, Kennet Kohn, David Schwarz, Malte Theiß und Tim Schmelzer), in der offenen weiblichen Klasse (Lara Braun, Vanessa Schultz, Lea Lißmann, Magdalena Benzmüller, Francesca Schultz) vor dem zweiten Kuseler Team mit Julia Bott, Lea Brenneiser, Melanie Wehner, Lena Pontes. Bei den Herren siegten Marco Schultz, Timm Kreutz, Paul Bittmann, Tillman Theiß, Jannik Keller.

Für die DLRG Kusel wird Magdalena Benzmüller am 26./27. März bei der Deutschen Einzelstrecken-Meisterschaft in Warendorf starten.

Bezirksmeistertitel und Silber für Altenglan

Bei den Bezirksmeisterschaften waren auch zwei Mannschaften aus Altenglan am Start. Als Bezirksmeister kehrten Sienna Weigel, Merle Weise, Hannah Schultheis und Emma Böhlke von den Meisterschaften zurück. Sie waren erstmals zusammen als Team in der Altersklasse 11/12 weiblich gestartet und gewannen mit einem deutlichen Vorsprung vor der DLRG Kusel. In der AK 9/10 männlich belegten Christian Ebert, Ben Heß, Max Malburg und Yannik Radmacher den zweiten Platz.

Die 39. Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen finden vom 11. bis 12. Juni in Worms statt.