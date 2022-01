Vier von neun Vereinen in der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Gruppe C sind im Kreis Kusel beheimatet. Zwar hat die SG Föckelberg/Bosenbach noch Chancen auf die Aufstiegsrunde, wäre in dieser aber chancenlos. Für ein Trio geht es in der Abstiegsrunde darum, nur nicht Letzter zu werden – und damit den Klassenverbleib zu sichern.

Rein vom sportlichen Wert her werden die zukünftigen Auftritte der „Föbos“ in dieser Saison eher weniger bedeutsam sein. Die SG, die eine starke erste Hälfte der Gruppenphase gespielt hat, wird – so sie denn die Aufstiegsrunde erreicht, dort bestenfalls mit vier Punkten starten. Da geht nach oben im Grunde nichts mehr. Muss die Truppe von Coach Milos Odavic hingegen in die Abstiegsrunde, hat sie das Ticket für eine weitere Saison in der B-Klasse zwar formal erstmal noch nicht sicher, könnte sich dann aber nur noch selbst ein Bein stellen. Denn sie würde zwischen 17 und 20 Punkte mitnehmen.

Auf einen Einzug der Potzberg-Elf in die Aufstiegsrunde hoffen mit der SG Haschbach/Schellweiler und der SG Krottelbach/Ohmbach zwei weitere Kreisvertreter. Hat das Duo doch die beiden direkten Duelle gegen die Kombinierten aus Föckelberg und Bosenbach jeweils verloren. Wohingegen aus den Spielen gegen den SSC Landstuhl vier (Haschbach/Schellweiler) beziehungsweise drei Punkte (Krottelbach/Ohmbach) in die Abstiegsrunde mitgenommen würden.

Theoretisch könnte die SG Haschbach/Schellweiler zwar noch in die Aufstiegsrunde einziehen, die Wahrscheinlichkeit indes ist als sehr, sehr gering einzuschätzen. Insofern wird der Blick dort gewiss auch in Richtung Abstiegsrunde gehen. Mit mindestens zwölf, maximal 16 Punkten zieht das Team dort ein. Eine gute Basis.

Maximal zehn Zähler könnte die SG Krottelbach/Ohmbach mitnehmen. Im schlechtesten Fall „nur“ deren sieben – wie angesprochen, wenn Föckelberg und Landstuhl noch die Plätze tauschen. Das könnte kribbelig werden. Ebenso wie für die SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg, die aber noch auf bis zu 13 Punkte kommen kann. Dazu müsste die Mannschaft aber auch das direkte Duell gegen den SC Vogelbach (27. Februar) gewinnen. Ansonsten könnte auch dieser auf bis zu zehn Punkte kommen. Dann wäre die Abstiegsrunde so richtig spannend.

DIE TABELLE

1. SV Kottweiler-Schwanden 14 Spiele/33 Punkte

2. SV Hauptstuhl 15/32

3. SV Miesau 14/30

4. SG Föckelberg/Bosenbach 14/19

5. SSC Landstuhl 14/18

6. SG Haschbach/Schellweiler 15/17

7. SG Krottelbach/Ohmbach 14/14

8. SG Jettenbach/Eßw./Rothselb. 14/10

9. SC Vogelbach 14/8.