Plötzlich ging’s ganz flott: Binnen eines Jahres ist aus einer Bodenplatte ein wuchtiger Komplex in den Himmel gewachsen. Wo über Jahre und Jahrzehnte Immobilien der Brauerei Emrich vor sich hin gammelten, trägt Kusels City jetzt ein komplett neues Gesicht zur Schau.

Das Gesicht ist gewöhnungsbedürftig und nicht eben nach jedermanns Geschmack. Aber allemal besser als die Ruinenlandschaft, die in den vergangenen Jahren wohl so manchen Besucher des Städtchens hat staunen lassen: Oje, sieht’s hier aber aus...

1998 ist unterm Sudkessel das Feuer erloschen, 2009 die Brauerei selbst abgerissen worden. Zu diesem Zeitpunkt aber hatte die vor der Insolvenz stehende Emrich GmbH schon Jahrzehnte keine Mark mehr in die Anwesen jenseits der Niederhofer Straße investiert. Das Hotel Rosengarten war noch kurzzeitig belebt, doch gingen auch dort die Lichter aus. Oberhalb davon, wo noch bis in die frühen 1990er Jahre die Gaststätte „Alt Kusel“ zur Einkehr offenstand, waren Gast- und Schützenhaus schon länger verwaist. Steine und Ziegel fielen herab, ohne dass sich jemand drum scherte.

Im August 2017 hatte Paul-Uwe Budau das Areal erworben. Er investiert mit der Bauunternehmung P.A. Budau nach eigenen Angaben mehr als sechs Millionen Euro in den Wohn- und Geschäftskomplex. Dem Vorhaben vorangegangen war ein zähes Ringen. Die ursprünglichen Pläne hatten dem Stadtrat nämlich nicht so recht behagt. Die Verhandlungen zogen sich hin. Drei Jahre lang bewegte sich nichts auf dem Gelände – außer einem Kran, der hochaufragend das Stadtbild prägte, aber erst ab 2021 so richtig zum Einsatz kam.

Der Nettomarkt ist seit November offen. Fast fertig ist das Haus an der Lehnstraße mit fünf neuen Wohnungen. Die Lebenshilfe soll ihr Wohnheim im Sommer beziehen.