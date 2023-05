Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Rettungssportteam der DLRG Kusel „Kusel KiXXX“ trat am Wochenende mit sieben Athleten auf dem Rettungswettkampf, dem „International Pool Meeting (IPOM)“, in Antwerpen/Belgien an. Neben Vereinsmannschaften waren auch Nationalteams wie Belgien und die Niederlande vertreten.

Die Damenmannschaft bildeten Magdalena Benzmüller, Alina Wagner, Johanna Seilner, Elisa Groß und Aliya Münster. Für die Herren waren Paul Bittmann und Kennet Kohn am Start. Mehrere