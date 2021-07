Die DLRG Kusel hat lange warten müssen, am vergangenen Wochenende erlebten die Sportler im belgischen Ostende ihren ersten Wettkampf im Freigewässer seit Beginn der Corona-Krise. Milena Heil kam zu mehreren Finalteilnahmen in der Juniorenwertung, auch ihre Mannschaftskameraden waren erfolgreich.

Beim „Flanders International Lifesaving Championship Open Water“ an der belgischen Nordsee gingen acht Kuseler Athleten an den Start. Für die Damen waren dies Vanessa Schultz, Michelle Schäfer, Maike Otremba und Milena Heil. Bei den Herren traten an: Paul Bittmann, Tillman Theiß, Kennet Kohn und Luca Knierim.

Besonders in der Juniorenwertung erreichte das Team mehrere gute Ergebnisse, berichtet Andreas Kauf, der die Athleten zusammen mit Vanessa Schultz betreute. „Der Wettkampf überzeugte durch ein ausgeklügeltes Hygienekonzept“, sagt Kauf. Milena Heil kam in fünf Finalläufe (Surf Race 8., Oceanwoman 13., Beach Flags 14.) In der offenen Altersklasse erreichten Michelle Schäfer (15. Beach Flags, Halbfinale Oceanwoman), Vanessa Schultz (Halbfinale Board Race und Oceanwoman), Tillman Theiß (Halbfinale Ski Race) und Luca Knierim (Viertelfinale Beach Flags) weiterführende Läufe.

Auch die Staffeln setzten sich in Szene und sicherten sich Plätze in den Finalläufen. So wurde die weibliche 4x90m Beach Sprintstaffel Siebte im Finale. Die gemischte Oceanlifesaver Relay der Damen wurde Zehnter, die Herren belegten Rang 17.