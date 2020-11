Die im Geschäft „Preis Berufsbekleidung“ beheimatete Post-Filiale in Kusel ist seit Freitagnachmittag vorübergehend geschlossen. Wie Post-Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek am Montag auf Anfrage mitteilte, ist am Freitag gemeldet worden, dass eine von zwei Mitarbeiterinnen positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurde. Der Test der zweiten Mitarbeiterin sei zwar negativ ausgefallen, da man aber erst die Karenzzeit abwarten müsse, sei derzeit noch nicht sicher, wann die Filiale wieder geöffnet werden kann. „Wir haben am Freitag aber alle Postfächer geleert und alle Sendungen sind in der Zustellung – auch die, die am Samstag und Montag noch anfielen“, versichert der Pressesprecher. Wer derzeit nicht zu Hause ist, wenn ein erwartetes Paket ankommt, bekomme anders als üblich keinen Benachrichtigungszettel in den Briefkasten. „Der Zusteller nimmt das Paket dann wieder mit und versucht es zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal zuzustellen“, so Thomeczek. Für den Fall, dass die Filiale länger geschlossen bleiben muss, bemühe man sich gerade darum, ein provisorisches Zustellzentrum einzurichten. Wann und wo das eröffnen könne – und über welchen Zeitraum es dann genutzt werden müsse – könne man zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Wer zwischenzeitlich Briefe oder Pakete verschicken müsse, könne die dem Zusteller mitgeben oder die Post-Filiale im Altenglaner Edeka-Markt nutzen.