Die Herren-40-Mannschaft des TC Kusel feiert die Meisterschaft in der Tennis-A-Klasse ohne einen Punktverlust und steigt somit in die Pfalzliga auf. Für das Kuseler Team ist es der zweite Aufstieg in Folge.

„Als Neuling haben wir nicht mir der Meisterschaft gerechnet. Unser Ziel war lediglich der Klassenerhalt“, sagte Kusels Nummer eins, Dirk Drumm. Die Mannschaft besteht aus vier Spielern, die die komplette Saison durchspielten. Drumm, Alexander Braun und Christian Fuchs spielen schon seit Jahren gemeinsam in einer Mannschaft. Heiko Sander stieß erst im vergangenen Jahr dazu. Für die Mannschaft ist es der erste Aufstieg in die Pfalzliga.

Gegen Rot-Weiß Neustadt gab es ein 5:1, es folgten ein 4:2 gegen Bann, ein 5:1 gegen Meckenheim und zum Saisonfinale ein 6:0 gegen Bechhofen. Jeder Spieler trug zu dem unerwarteten Erfolg bei: Drumm mit 3:1-Siegen im Einzel und 4:0-Siegen im Doppel, Braun (3:1, 4:0), Fuchs (3:1, 3:1) und Sander (4:0, 3:1). In der kommenden Saison in der Pfalzliga hat sich die Kuseler Herren-40 als Ziel erneut den Klassenerhalt gesetzt.